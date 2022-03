Bralec izračunal srhljivo število, ki napoveduje prihod tretje svetovne vojne

Na nas se je obrnil bralec Ivo, ki se v prostem času ukvarja z numerologijo. Tako je izračunal nekaj strašljivega – namreč po numerologiji prvo in drugo svetovno vojno ter vojno v Ukrajini povezuje število 68. Če bi sledili tej logiki, bi lahko sklepali, da bi lahko bila vojna med Ukrajino in Rusijo začetek tretje svetovne vojne. A ne želimo vas strašiti, le opozoriti na zanimivo naključje – in naj pri tem ostane.

Tu je njegov izračun:

Prva svetovna vojna

28. 7. 1914

28 + 7+ 19 + 14 = 68

Druga svetovna vojna

1. 9. 1939

1 + 9 + 19 + 39 = 68

Napad Rusije na Ukrajino

24. 2. 2022

24 +2 +20 + 22 = 68

Kaj o 68 pravi numerologija?

Numerologija trdi, da je število 68 angelsko, a glede na to, s katerimi dogodki se povezuje, to težko verjamemo. Toda glede na numerologijo nas, ko nam angeli pošljejo to število, pogosto prosijo, da premislimo o svojem življenju. To je znak, da moramo nekaj konkretno spremeniti. Število 68 velja tudi kot opozorilo, da so v bližini sovražniki, ki nam želijo škodovati ali pa nas izkoristiti. Med drugim je število, ki nam naroča, da poskrbimo za svoje ljubljene oziroma da poskrbimo, da bodo zanje dobro poskrbljeno. Družina in dom bi nam morala biti prioriteti.

Števila 68, 6 in 8

Število 6 pomeni zaščito, stabilnost, zanesljivost, skrb, kompromis, požrtvovalnost, služenje drugim, dom, družino ...

Število 8 pomeni zanesljivost, potrpežljivost, avtoriteto, notranjo moč, manifestacijo obilja in bogastva, resnico, delo, ambicijo, dosežke, karmo, duhovni zakon vzroka in posledice.

Numerologija pravi, da je to število sporočilo, s katerim nas angeli prosijo, da upoštevamo materialne potrebe. Znebiti se moramo strahov glede financ.

Bistvo angelskega števila 68 je izraz svobode.