Bralec Igor šokiran: plačal cestnino, nato pa dobil kazen 2000 €

Na naše uredništvo smo dobili spodnje obvestilo bralca Igorja:

»Sprašujem se ali se je DARS-u čisto odpeljalo? Pri reprogramiranju naprave za elektronsko cestninjenje DarsGo mi je prodajalka na bencinski črpalki vnesla napačno registrsko številko. Ker nisem pogledal, sem si s tem dejanjem kot fizična oseba prislužil 4000 evrov kazni kljub temu, da je bila vsa cestnina plačana in me naprava ni opozarjala, da bi bilo kaj narobe. Sprašujem se, zakaj me iz strani DARSA niso opozorili prvi dan vožnje po avtocesti, ampak so čakali deset dni, da sem si prislužil polno kazen? Na bencinski črpalki svoje napake ne priznavajo. Kot oče treh šoloobveznih otrok sem moral plačati kazen 2000 evrov v osmih dneh kljub temu, da je bila cestnina plačana.«

Za odgovore smo se obrnili na odgovorno osebo za komuniciranje z mediji Marjana Kolerja.

Zakaj bralca niste opozorili na napako že prvi dan?

»DARS obravnava prekrške v zakonsko določenih rokih. Glede na število kršitev je nemogoče, da bi bile vse obravnavane takoj po nastanku.«

Kdo določa višino kazni, so le-te zakonsko sprejete?

»Globe so opredeljene v zakonu o cestninjenju in jih ne določa DARS.«

Cestnino je bralec plačal, ni pa preveril ali je registrsko tablico prodajalka pravilno vnesla - ker je bila cestnina plačana, zakaj ni dobil opozorila?

»Ko uporabnik na prodajnem mestu pridobi napravo DarsGo, podpiše pristopno izjavo za uporabo sistema DarsGo, katere sestavni del je tudi registrska številka vozila, za katerega je bila naprava DarsGo izdana. Vedno je za pravilen vnos registrske številke odgovoren uporabnik, kar potrdi s podpisom. Če ugotovi, da je registrska številka napačna, takoj zahteva, da se mu jo popravi.«

Na kaj moramo biti uporabniki pri nakupu elektronskega cestninjenja še posebej pozorni?

»Vsi podatki so razvidni iz pristopne izjave, katere izvod dobi tudi uporabnik. V primeru, da uporabnik ugotovi, da je podpisal pristopno izjavo z napačno registrsko številko, lahko to še vedno uredi na DarsGo servisu (več: https://www.darsgo.si/portal/si/karta-tock). Za podrobnosti pa se uporabniki lahko 24 ur na dan in vse dni v tednu obrnejo na naš klicni center cestnine (01 / 518 8 350), kjer jim bodo sodelavci razložili točno, kaj in kako je potrebno urediti v takem primeru.«

