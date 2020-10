Bralec Gregor ogorčen zapustil pošto: Bila je zelo nesramna

Pisal nam je bralec, ki je na pošti v Mariboru izkusil grenko izkušnjo. Želel je oddati navadno pisemsko pošiljko, a ga je uslužbenka pri okencu zavrnila, saj da v času covida pisem ne pošiljajo v Anglijo. Na izpostavo je naslovil pritožbo in željo po opravičilu.»Ko sem rekel delavki, da pošiljam pismo z navadno pošiljko v London je postala delavka na linijci do mene zelo nesramna. Začela se je z menoj prepirati, da to pa ne morem poslati in da je sedaj čas covida in da ne gre. Da je baje nov zakon! Nakar je 5 minut brskala po računalniku in iskala še sam ne vem kaj. Rekel sem ji, da je pismo šlo poslat v Anglijo še pred 100 leti in da covid ne more bit razlog, da ne gre. Ker se očitno nisva morala dogovoriti, sem zahteval šefico izpostave, nakar je še ona trdila isto, kot delavka poprej: 'V Anglijo se navadnega pisma v času Covida ne more poslat!',« je zgrožen zapisal Gregor.Po njegovih besedah je delavka strgala s pisma znamko, ki jo je pred tem nalepila nanj, in ga odslovila. Bralec je po posvetu na glavni pošti v Ljubljani v trafiki sam kupil znamko in pismo oddal v poštni nabiralnik.Pri Pošti Slovenije so z zadevo seznanjeni in so bralcu, ki se je tudi pritožil, odgovor poslali in se mu opravičili za neljubi dogodek. »Ugotovili smo, da je uslužbenka pomotoma zavrnila sprejem/oddajo pošiljke, kar obžalujemo, saj si prizadevamo za zagotavljanje visoke kakovosti storitev in zadovoljstvo uporabnikov,« so zapisali.Vsekakor pa tudi ne drži, da pisem v času novega koronavirusa ni mogoče pošiljati v Veliko Britanijo, kot je trdila uslužbenka. »Pisma in paketi se lahko tudi v času covida-19 v pošiljajo v Veliko Britanijo. Seznam držav, za katere je v času COVIDA-19 omogočen sprejem pisem in paketov sproti ažuriramo in objavljamo na naši spletni strani .«