Bralec Gašper jezen na MOL: Plačal parkirnino, a kljub temu dobil kazen (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Gašper, ki prekipeva od jeze. 17. januarja dopoldan je parkiral na Trdinovi ulici v Ljubljani. Za to parkirno mesto je plačal parkirnino, ko pa se je vrnil do avta, ga je za brisalci čakalo neprijetno presenečenje. Dobil je namreč kazen mestnega redarstva zaradi neplačane parkirnine. Seveda mu je prekipelo. Klical je na redarstvo, pa nikogar dobil, zato nas je prosil za pomoč. Ni mu bilo jasno, zakaj si je prislužil kazen, če pa ima parkirni listek, ki dokazuje, da je parkirnino poravnal.

Ko smo dokazno gradivo posredovali Mestni občini Ljubljana in jih prosili za razlago, kako je lahko prišlo do omenjenega dogodka, so nam iz podjetja JP Ljubljanska parkirišča in tržnice sporočili tole: »V navedeni zadevi ugotavljamo, da je kontrolor izdal obvestilo o neplačilu parkirnine, ker parkirni listek ni bil nameščen tako, da bi omogočil kontrolo veljavnosti plačane parkirnine. Parkirni listek je bil obrnjen, tako da kontrolor ni mogel preveriti, ali ima vozilo parkirnino poravnano ali ne. Pravilna namestitev parkirnega listka je navedena v drugem odstavku 8. členu Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, v katerem piše, da mora biti parkirni listek nameščen v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«

Kot so še zapisali, je kontrolor fotografiral bralčev avto in parkirni listek. Fotografijo si lahko ogledate spodaj.