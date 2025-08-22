Bralec Gaj zgrožen nad dogajanjem na avtocesti: Vozniki se ne bojijo več policije (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Gaj, ki ga je petkovo dogajanje na slovenskih cestah spravilo v slabo voljo. V predoru Dekani, v smeri proti Ljubljani, se je ponovil scenarij, ki ga vozniki na avtocestah poznamo že predobro. Čeprav so bila na Darsovih tablah tokrat prvič lepo oblikovana obvestila v slovenščini in angleščini, da je treba vzpostaviti reševalni pas, so nekateri vozniki spet pokazali svojo pravo plat.

O reševalnem pasu ne duha ne sluha, in to kljub opozorilni tabli. FOTO: Bralec Gaj

O reševalnem pasu ne duha ne sluha, in to kljub opozorilni tabli. FOTO: Bralec Gaj

Namesto urejenega pasu za reševalce se je po besedah bralca na cesti razvil kaos. »Ego in napuh nekaterih voznikov je spet pokazal cik cak vožnjo in izseljevanje med vozniki,« opozarja. Še huje – med kršitelji niso bili samo tujci, temveč tudi domači vozniki. Udeleženci v zastoju so bili, kot pravi Gaj, vidno slabe volje.

O reševalnem pasu ne duha ne sluha. FOTO: Bralec Gaj

Bralec je zapisal tudi, da »vozniki se ne bojijo več policije« in da s tem izgubljajo kontrolo nad prometno varnostjo. Po njegovem mnenju je to »zelo slab znak za njih«, saj v tujini na takšne prekrške odgovorijo z odločnim povečanjem nadzora in kaznimi.

Njegovo sporočilo je jasno: »Ko bodo mediji poročali o velikem številu izrečenih kazni zaradi reševalnega pasu, sodnih obravnavah, se bo situacija umirila, prej ne.«

O reševalnem pasu ne duha ne sluha. FOTO: Bralec Gaj

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.