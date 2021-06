Bralec Darko v Ikei umiral od smeha: poglejte, zakaj (FOTO)

Napis v Ikei. FOTO: bralec Darko

V uredništvo smo prejeli fotografijo bralca, ki je končno našel nekaj časa za obisk ljubljanske Ikee. Med sprehodom po oddelku z opremo za kopalnico pa je naletel na prizor, ki ga je pošteno nasmejal. Na razstavljeni straniščni školjki v t.i. vzorčni kopalnici je namreč zagledal zapis: »Ta straniščna školjka ni za uporabo. Prosim, ne sedi tukaj.«Darka je obvestilo precej nasmejalo, se pa sprašuje, ali imajo v omenjeni trgovini morda kakšne slabe "fekalne" izkušnje na tem področju. Po njegovem mnenju bi lahko bil ravno to razlog za to, da so se odločili za takšen napis.Zakaj takšno obvestilo kupcem, smo preverili tudi v Ikei in jih povprašali, ali je že kdaj kupec nehote sredi razstavnega salona opravil potrebo. »V podjetju Ikea postavljamo varnost in udobje naših kupcev na prvo mesto in vsa komunikacija, ki jo uporabljamo v trgovini, služi temu namenu – poskrbeti, da naši kupci doživijo kar najboljšo Ikea izkušnjo,« so nam pojasnili v podjetju.