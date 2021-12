Bralec Darko se je veselil kave, nato pa je sledil šok

Oglasil se nam je naš zvesti bralec Darko, tokrat s nakupovalno prigodo, ki je ne privošči nikomur. Onega dne je v trgovini zagledal granulat za kavo iz cikorije, pijačo svojih babice in dedka še iz časov, ko prave kave ni bilo lahko dobiti ali pa je bila draga kot žafran. »To moram poskusiti«, si je rekel in doma že segreval mleko za pripravo slastnega napitka. Ko je odprl embalažo proizvajalca, znane mednarodne blagovne znamke, pa je sledil šok.

Vsebino je skrbno stehtal in ugotovil, da je vsebine manj, kot je navedeno na embalaži. FOTO: Darko, bralec poročevalec

»Nič ne pretiravam, če povem, da je bila tretjina škatle prazna. Granulat je komaj pokril dobro polovico višine embalaže. Ali gre za napako v proizvodnji ali nateg kupca, ki kupi veliko embalažo z malo vsebine, ne vem. Vem pa, da sem v vsakem primeru plačal več kave, kot sem je dobil, saj je kuhinjska tehtnica pokazala za slabo desetino manj granulata (277 gramov), kot je bilo obljubljena količina na embalaži (300 gramov).«

Je zadevo reklamiral? Ne, pravi, saj žal nima več računa iz supermarketa, brez njega pa bi se mu po njegovem mnenju na blagajni samo smejali. »Tudi to je verjetno del taktike proizvajalca – komu se ljubi drenjati v predpraznični gneči zaradi nekaj evrov reklamacije? Mi pa take stvari slabo vplivajo na psihično zdravje. Veste, pred kratkim sem prebolel covid in od takrat sem živčna razvalina. Ne bi me smeli tako jeziti,« pravi Darko.

Se je tudi vam zgodilo kaj podobnega? Pošljite nam vašo zgodbo, objavili jo bomo.