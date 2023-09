Bralec Darko pri nas našel to zelo redko gobo (FOTO)

Oglasil se nam je bralec Darko iz Celja, ki je lepo popoldne izkoristil za gobarjenje. Tako je našel zanimivo redko gobo na Velikem Slomniku nad Košnico. Gre za gobo resasti bradovec.

Hericium erinaceus ali resasti bradovec je užitna goba, ki spada v skupino zobnih gliv. Izvira iz Severne Amerike, Evrope in Azije, prepoznamo pa ga lahko po dolgih bodicah, pojavljanju na trdem lesu in nagnjenosti k rasti ene same šopke visečih bodic. Je izredno okusna in cenjena jedilna ter medicinska goba, ki raste na lesu podrtih dreves.

Zaradi kvalitetne aminokislinske sestave ima ta vrst gobe v primerjavi z drugimi jedilnimi gobami (šampinjoni, ostrigarji in šitake) najvišjo biološko vrednost in je zato pri vegetarijanskem načinu prehranjevanja kakovosten nadomestek mesu.

Pogosto se jo uporablja v tradicionalni kitajski medicini za izboljšanje prebave, splošnega počutja in moči kot prehransko dopolnilo.

