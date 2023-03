Bralec Darko obnemel, takšne podražitve ni pričakoval (FOTO)

Da cene za vse dobesedno letijo v nebo, čivkajo že ptički na vejah, a vseeno nas vsakodnevne podražitve še vedno kdaj spravijo v slabo voljo. Mnogi počasnih podražitev izdelkov, ki jo uporabljamo na dnevni ravni, niti ne opazijo, opazi pa se, ko stvari kupujemo na zalogo in v večjih količinah.

Točno na tak način je občutna podražitev šokirala tudi našega bralca Darka, ki je po nekaj mesecih želel obnoviti svojo zalogo mačje hrane. Že leta prisega na isto znamko in zvesto kupuje pri enem in istem prodajalcu, zato natančno ve, kakšne so bile cene v minulih mesecih. Ko je kliknil na izbrani izdelek in pogledal na znesek, ga je dobesedno vrgla na zadnjo plat.

Takšne so bile cene v minulih mesecih. FOTO: Posnetek Zaslona

»Po nekaj mesecih sem si znova želel narediti zalogo hrane za svoje štirinožne kosmatince, a me je skoraj kap, ko sem opazil, da se je paket podražil za skoraj 50 odstotkov. Kako je to mogoče,« je zapisal Darko. Ker ga je cena tako šokirala, je ceno preveril še pri drugih prodajalcih in ugotovil, da je tam enak paket še dražji in je stal več kot 40 evrov.

Občutna podražitev mačje hrane. FOTO: Posnetek Zaslona

Z vprašanji o podražitvah smo se obrnili na proizvajalca, na podjetje Mars, kjer pravijo, da je žal kriva inflacija. »Kar zadeva cene naših izdelkov, moramo povedati, da žal tudi v podjetju Mars nismo imuni na inflacijske pritiske, ki jih čuti ves svet. Trudimo se, da rasti stroškov surovin ne bi prelivali v končno ceno naših izdelkov in cene še naprej ostajajo v izključni presoji trgovca na drobno, a žal smo morali sprejeti težko odločitev o prilagoditvi naših kataloških cen. Naj ob tem poudarimo, da bomo pri Mars Petcare našo visokokakovostno hrano za hišne ljubljenčke vedno ponujali po najboljšem možnem razmerju med ceno in kakovostjo. To je nekaj, pri čemer ne bomo sklepali kompromisov, in to zavezo v teh zahtevnih časih še krepimo.«