Bralec Darko nam je poslal romantične fotografije iz Kamne Gorice (FOTO)

Na predvečer gregorjevega so po nekaterih slovenskih rekah zaplavale hišice z lučkami oziroma gregorčki. Gre za slovensko šego, ki je še posebej priljubljena v Kropi, Tržiču in Kamni Gorici, od koder smo tudi dobili nekaj čudovitih fotografij. Utrinke je z nami delil bralec Darko.

Na predvečer praznika gregorjevo. FOTO: Bralec Darko

Spuščanje čolničkov ima korenine v predkrščanski dobi z njim pa oznanjajo prihod pomladi in daljšanje svetlega dela dneva. V Tržiškem muzeju so pojasnili, da so po stoletjih so šego prevzeli čevljarji, kovači in drugi rokodelci. Ti so predvsem v krajih na Gorenjskem na gregorjevo prenehali delati ob umetni svetlobi, ki so jim jo dajale sveče in petrolejke.

Dodajajo, da se je šega preoblikovala v prireditev, v kateri sicer sodelujejo predvsem otroci. Ti večinoma ob sodelovanju odraslih izdelujejo hišice, barčice in drugovrstne predmete, v katere dajo svečo. Na predvečer goda sv. Gregorja izdelke prinesejo na obrežje reke, potoka ali bajerja ter jih s prižgano svečo dajo na vodo, da jih ta odnese. S tem simbolično nakažejo prihod pomladi in nekdanji zaključek dela ob umetni svetlobi.