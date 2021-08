Bralec Darko brez besed, kriv je ta prizor (FOTO)

Bralka Anja je ujela čudovit utrinek. FOTO: Bralka Anja

V noči na petek so mnogi uživali ob opazovanju roja Perzeidov, a če ste ga zamudili, brez skrbi. Čudovite utrinke je mogoče opazovati tudi danes. Enega izmed utrinkov je v svoj objektiv na Zaplani ujel tudi naš bralec, ki je bil nad videnim tako navdušen, da je želel to deliti tudi z našimi bralci.Meteorski roj je aktiven od 17. julija do 24. avgusta. Vrhunec meteorskega roja je bil v noči na petek, takrat je bilo mogoče videti največje število meteorjev. Idealne pa so bili tudi razmere za opazovanje Jupitra in Saturna.Nebo je opazovala tudi bralka, ki nam je poslala čudoviti fotografiji. Ujela je celo utrinek.