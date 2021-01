Bralec Branko zmeden, ne ve, ali mu lahko pridejo popravit vrata

Na nas se je obrnil bralec Branko, ki se je znašel pred dilemo. Zanima ga, ali lahko v stanovanju, katerega ni lastnik, ampak v njem živi, zamenja balkonska vrata, ki so dotrajana. Kot pravi, vrat ne more uporabljati, ker lahko padejo iz okvirja, s tem pa bi stanovanje ostalo brez zaščite pred mrazom. Izvajalci so mu dejali, da se pri njem lahko oglasijo, medtem ko občinski referent za socialna stanovanje pravi, da ne in da je to z odlokom prepovedano.



S tem vprašanjem smo se obrnili na gospodarsko ministrstvo, kjer so nam še pojasnili izjeme pri odloku o prepovedi pri gradbenih delih. Te izjeme veljajo za gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Izjema gradbenih del velja za nenaseljena gradbišča, nenaseljene hiše in nenaseljena stanovanja (npr. prazno stanovanje v sicer naseljenem bloku). Za naseljene hiše in stanovanja ta izjema ne velja.



Nadalje pojasnjujejo, da storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja ne spadajo med samostojne izjeme. Kljub temu pa je v skladu s to izjemo dovoljeno nadaljevanje nujnih že začetih del, če gre za nujna popravila in dokončanje del, brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje posameznikov. Pri tem se začetek del v obdobju, ko je bila ta izjema dovoljena, izkazuje s pogodbo.



Za vse storitve velja (tudi za storitve montaže), da se lahko izjemoma opravljajo samo v primeru, če lahko kumulativno izkažete in dokažete, da je storitev nujna zaradi zagotavljanja varnosti in/ali zdravja. Gre za konkretne primere in individualno obravnavo ter v nobenem primeru za splošno pravilo. Za konkretne individualne primere na gospodarskem ministrstvu priporočajo, da imate ustrezna dokazila zaradi morebitnega nadzora:



1. fotodokumentacijo dejanskega stanja,

2. vašo pisno izjavo o nujnosti storitve zaradi ogroženosti varnosti in/ali zdravja,

3. vašo pisno izjavo o upoštevanju navodil Nijz in druga dokazila, ki dokazujejo nujnost storitve.



Pri tem pa na ministrstvu pravijo, da je namen odloka zajezitev in obvladovanje epidemije covida 19 in da lahko k temu pripomore vsak posameznik s svojim vedenjem in z omejitvijo medsebojnih stikov. Poudarjajo še, da je zgoraj navedeno neobvezujoče mnenje ministrstva, ki ni pravno zavezujoče narave, zato lahko posamezni pristojni organi in sodišča v morebitnih postopkih zavzamejo tudi drugačno stališče do obravnavanega vprašanja.



