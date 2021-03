Bralec Brane sporoča: v Ljubljani vse stoji

Očitno se vrača običajna petkova popoldanska gneča. Tako naš braleciz Ljubljane poroča, da so daljše kolone na ljubljanski obvoznici, pa tudi na Celovški cesti in v središču mesta.Prometno informacijski center pa poroča, da je zaradi prometne nesreče oviran promet v Ljubljani na Zaloški cesti v križišču s Kajuhovo ulico.Kot je znano, sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici med Malencami in Bizovikom promet v obe smeri zaradi obnove predora Golovec poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. Posledično na vsej obvoznici nastajajo zastoji.