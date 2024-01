Bralec Boris: »Mama zbolela, zato morala prekiniti zdravljenje. Menda je že več kot 200 okužb«

Na nas se je obrnil bralec Boris, ki pravi, da se je v Šmarjeških Toplicah zgodil izbruh črevesnih bolezni. »Mama je tja prišla pred tremi dnevi in je zbolela, zato mora prekiniti zdravljenje. Menda je že več kot 200 okužb, gostom pa ni bilo pravočasno izdano nobeno opozorilo,« je še navedel bralec.

Širjenje virusa zaustavili v nekaj dneh

Kaj se je dogajalo, smo preverili. V Termah Krka so nam tako potrdili, da so res v Termah Šmarješke Toplice prejšnji teden zaznali povišano število gostov s črevesnimi boleznimi. Po njihovih podatkih je bilo med 305 gosti potrjenih osem primerov.

So pa poudarili, da »v vseh zdraviliščih Term Krka obravnavamo takšne situacije po sprejetih standardnih operativnih postopkih, ki vključujejo tudi ukrepe preprečevanja prenosa okužbe.« Dodali so, da so higieni in razkuževanju izpostavljenih površin (kljuke, pipe, mize ...) posvetili še več pozornosti in namestili posebna obvestila za goste. Tako so širjenje virusa zaustavili v nekaj dneh, so še sporočili.

Imate zanimivo fotografijo, posnetek ali zgodbo za nas?