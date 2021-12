Bralec Blaž: V službo smo morali peš, cesta še zdaj ni očiščena (FOTO in VIDEO)

Sneg je na obraze narisal veliko nasmehov, pri nekaterih pa tudi precej jeznih izrazov. Kot vedno tudi tokrat vsi niso zadovoljni z zimsko službo, saj so nekatere ceste še vedno zelo slabo očiščene.

Na naše uredništvo je svojo e-pošto naslovil bralec Blaž, ki je opozoril na zelo slabo očiščeno cesto Topol–Toško Čelo. Kot je zapisal, cesta ni bila pripravljena na snežne razmere »kljub konstantnemu opozarjanju in klicanju na občino Medvode čez celo leto.«

Po omenjeni cesta zdaj poteka tudi obvoz, zato je cesta še v slabšem stanju kot sicer. »Ogromno je lukenj, kanali in mulde niso očiščeni, prav tako niso porezane veje. In prav veje so bile razlog, da je včeraj plužna služba do nas prišla šele ob 12. uri, cesta proti Toškem Čelu pa še zdaj ni očiščena,« sporoča jezni bralec Blaž. »Morali smo po nespluženi cesti v službo in veje so tolkle po avtu. To ni ravninska cesta, so konkretni klanci, tako da sem imel težave kljub vozilu na štirikolesni pogon.«

Odgovor smo poskušali dobiti na občini Medvode, vendar se še niso oglasili na naše klice.

