Bralec besen zaradi Pošte. Poglejte, kaj se je zgodilo

Družba se spreminja, tudi digitalizira. Kljub temu nekateri ostajajo zvesti tradiciji in še vedno na roke spisane voščilnice in čestitke pošiljajo po tradicionalni pošti. Mogoče zato, ker so za prejemnika bolj osebne, ker vzbudijo tople občutke, ker kažejo na to, da se je pošiljatelj še posebej potrudil, da bi jim izrekel želje. A če smo bili vajeni, da so pošiljke po Sloveniji naslovnika navadno dosegle naslednji dan ali še kakšen dan kasneje, ni več tako.

Bralci ste nas opozorili na zgodbo, ko je oseba poslala čestitko 3. marca iz Celje, v ovojnici z znamko tipa B, naslovljena pa je bila na prejmnika v Radečah. Med krajema je po cesti 30 kilometrov razdalje ali dobrih 30 minut vožnje z avtomobilom. Koliko časa mislite, da potrebuje Pošta Slovenije za dostavo takšne pošiljke? Pošiljatelj trdi, da je na cilj prispela 8. marca. Očital jim je tudi, da namerno zadržujejo pošiljke, da bi uporabniki njihovih storitev doplačevali za dražjo storitev.

Akos uvedel dva tipa pošiljk Iz Pošte Slovenije so pojasnili, da je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) naredila analizo potreb uporabnikov in analizirala regulacijo poštnega trga v drugih evropskih državah: »Posledično je Agencija spremenila Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve in za pošiljke korespondence, to je standardno pismo, navadno pismo, dopisnico, priporočeno pismo, vrednostno pismo ter pošiljke za slepe in slabovidne, uvedla dve hitrosti prenosa pošiljk. Uporabnik se tako lahko odloči med dvema cenovnima in kakovostnima kategorijama prenosa pošiljk.«

Iz Pošte Slovenije so pojasnili, da so s 1. julijem 2021, ko je bila Slovenija v primežu epidemije koronavirusa, uvedli ločevanje pisemskih pošiljk na prednostne in neprednostne: »Če se uporabniki odločijo za prednostni prenos, je njihova pisemska pošiljka praviloma dostavljena naslednji delovni dan po oddaji pošiljke v prenos (D+1, D je dan oddaje pošiljke v prenos). V primeru izbire neprednostnega prenosa pa je pisemska pošiljka praviloma dostavljena v treh delovnih dneh od oddaje pisemske pošiljke v prenos (D+3).«

Pošiljanje navadnega pisma, do 50 gramov, z oznako A, stane 62 centov. Če ga pošljete prednostno, pa 67. Če gre za pošiljko iste mase z oznako B, potem mora pošiljatelj plačati 79 centov, v primeru prednostne pošiljke pa 85 centov.

Glede konkretnega primera so dejali: »V tem primeru je bila izbrana storitev neprednostno. Pošiljatelj je pisemsko pošiljko oddal 3. marca, pošiljka je prispela v treh delovnih dneh po oddaji v prenos, torej skladno s predpisano kakovostjo.« Sobote in nedelje se ne štejejo v rok prenosa, so še izpostavili.

Očitki o zadrževanju pošiljk

Kaj pa pravijo na očitke, da naj bi namerno zadrževali pošiljke, za katere ljudje niso doplačali? »Slednje ne drži. Pri prenosu pošiljk s korespondenco se zagotavljajo roki prenosa prednostnih in neprednostnih pošiljk v rokih, kot jih predpisuje Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Skladno z omenjeno spremembo je torej pošiljatelj tisti, ki lahko izbere, ali bo njegova pošiljka dostavljena prednostno ali neprednostno.«

