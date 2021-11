Bralec Anton: Prebolel sem covid pljučnico, pa mi ne priznajo prebolevnosti

Na nas se je obrnil bralec Anton, ki je naletel na neslutene težave pri pridobivanju covid potrdila. Z virusom covid-19 se je okužil lansko zimo in bil decembra 2020 tudi hospitaliziran v bolnišnici Brežice zaradi covid pljučnice. Maja se je cepil z enim odmerkom cepiva od Pfizerja. Tako je poskrbel za svojo zaščito. Ko je hotel poskrbeti še za birokracijo in pridobiti covid potrdilo, s katerim bi zadostil pogoju PCT in si s tem odprl vrata v marsikateri javen prostor, ki je po uveljavitvi strožjih ukrepov za necepljene brez testa postal nedostopen, je naletel na nepremostljivo težavo.

Kot nam je Anton pojasnil, mu v bolnišnici pred sprejemom niso naredili PCR-testa, ampak samo hitri test. Teh niso vnašali v sistem o okuženih na NIJZ. Tako kljub temu da se je cepil v predpisanem roku po okužbi in po pravilih za prebolele velja samo eno cepljenje, potrdila ne uspe pridobiti.

Kaj zdaj?

Preverili smo na NIJZ, kako je mogoče, da se človeku, ki je ležal v bolnišnici zaradi covid pljučnice ne prizna prebolevnosti. Odgovorili so nam, da mu manjka en pogoj za pridobitev digitalnega covid potrdila, torej PCR-test in da izjem ne smejo delati. Na NIJZ 56-letnemu Antonu svetujejo, da se cepi še drugič in tako reši neljubo zagato, sebe pa še bolj zaščiti pred vnovično okužbo.

Kot so zapisali je možno, da v bolnici niso naredili PCR testa, da so naredili PCR test, pa niso vpisali ali da so naredili, pa niso akreditirani za vpis (to ima samo UKC LJ in mikrobiološki laboratoriji).