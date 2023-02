Bralec Andrej: Takega smetnjaka ne bi smeli izprazniti! (FOTO)

Ločevanje odpadkov je postalo stalnica že pred leti, kljub temu pa nekateri pravil za ločevanje še zdaj ne upoštevajo. Pisal nam je bralec Andrej iz Maribora, ki je fotografiral smetnjak, namenjen biološkim odpadkom, v njem pa je najti tudi vse kaj drugega, tudi precej embalaže, ki seveda spada v drug zabojnik.

Na strani mariborske Snage je mogoče prebrati, da v Mariboru in občinah, kjer izvajajo javno službo, že skoraj 65 odstotkov vseh zbranih komunalnih odpadkov zberejo ločeno po frakcijah. Ločevanje se začne doma, tega bi se morali vsi zavedati, opozarja bralec Andrej, ki pravi, da je fotografiran smetnjak stal v centru Maribora. Za vse, ki vas ločevanje še vedno bega, preberite si pravila tukaj.

Spomnimo, da izvajalec ni dolžan izprazniti zabojnika z odpadki, ki vanj ne sodijo. Na zabojnik v takem primeru pritrdijo obvestilo, zakaj ni bil izpraznjen. O tem obvestijo občinsko inšpekcijo in izvirnega povzročitelja, ki nosi dodatne stroške ravnanja z odpadki. Globe so lahko visoke tudi do nekaj sto evrov, za podjetij do 2500 evrov.

Če imate tudi vi za nas zanimivo zgodbo, izpolnite spodnji obrazec.