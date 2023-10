Bralec: Absurd! V Sloveniji je treba za to plačati bistveno višjo ceno (FOTO)

Na nas se je obrnil bralec, ki se je ob hladnejših temperaturah spomnil na veseli december in s tem na dobre može. Brskal je po spletu za Božičkovo brado oziroma lasuljo in ob tem doživel nemalo začudenja.

»Ker imam to možnost, sem za brado pogledal najprej na Amazon Italia. Zanimalo pa me je še, kaj se lahko kupi na slovenskem trgu, zato sem pobrskal še pri spletnih slovenskih ponudnikih. Našel sem enako brado in lasuljo, a za bistveno višjo ceno v Sloveniji,« je zapisal in priložil fotografiji izdelkov s ceno.

Enak komplet stane v Sloveniji bistveno več kot v Italiji. FOTO: Zaslonski Posnetek

Na italijanskem portalu bi moral za komplet ošteti 19 evrov, medtem ko eden od slovenskih trgovcev za enak komplet želi iztržiti kar 75 evrov, kar je skoraj štirikrat več.

Bralec pravi, da želi objavo deliti z ostalimi bralci, da bi jih opozoril na nakup, ki ga opravijo. »Razlika v ceni je nenormalno visoka, hkrati pa tudi dokaz, zakaj obmejni prebivalci ne kupujemo skoraj ničesar več v Sloveniji. To je sicer žalostno, a takega ropa pri belem dnevu si ne želim. Gre za absurd brez primere,« pravi bralec.

Tudi sami smo pobrskali za drugimi Božičkovimi seti brad in lasulj, ki se jih ta čas lahko kupi na portalih po Sloveniji, in ugotovili, da se cene gibljejo med 40 in 80 evri za komplet.

