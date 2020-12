Bralcu na pošti odgovor: Nič ne bova rešila, zato je brez zveze

Poročali smo že, da bralci bentijo nad počasnostjo pošte, ki je koronakrizo pričakala nepripravljena. Takoin dežju.Svojo izkušnjo nam je zaupal tudi bralec, ki je konec novembra v Portorožu oddal paket, v njem pa skiro, vreden skoraj 500 evrov. A težava je v tem, da je ima skiro napako in je rok za menjavo osem dni. 4. decembra je bila po podatkih našega bralca pošiljka še vedno v Portorožu in sprašuje se, kdo bo odgovarjal, če na pristojnem servisu ne bodo upoštevali, da so morebitne nove poškodbe nastale zaradi ležanja paketa na dežju, snegu, mrazu.Ko je klical odgovorno osebo za paketno dostavo na sedež pošte v Ljubljani, je dobil odgovor, da je njegov paket nekje v zabojniku, da čaka in da bo že prišel na vrsto. In še: »Jaz vam ne morem nič pomagati, se mi mudi na sestanek, saj tako in tako ne bova nič rešila, zato je brez zveze.«​Bralec pravi, da bi kljub prepovedi gibanja med občinami sam šel po paket, a kaj, ko na pošti še sami ne vedo, kje ta nesrečni paket sploh je.