Bralcu Davidu na dvorišču zrasla prva letošnja ledena sveča (FOTO)

Po čudovitem in zelo toplem začetku letošnje jeseni je pritisnil hud mraz. V najbolj mrzlo jesensko jutro smo se zbudili včeraj, ko je našega bralca iz Koroške na dvorišču presenetila ledena sveča.

»Res se je ohladilo, ampak ledene sveče res še nisem pričakoval na ta datum,« je zapisal v elektronskem sporočilu in priložil fotografijo.

Ledena sveča sredi oktobra. FOTO: Bralec David

Povedal je tudi, da je že otvoril sezono zaledenelih stekel na avtu. »Zjutraj je bila huda zmrzal, rože na vrtu so zmrznile, na avtu pa že ledenijo stekla,« je zapisal.

Današnje jutro je nekoliko toplejše kot včerajšnje. Dan bo oblačen in deževen. Vremenoslovci opozarjajo na možne poplave. Kje so najverjetnejše, preberite tukaj. Tudi konec tedna vreme ne bo nič boljše. Večinoma nas čaka deževje in oblačnost, zato lahko vikend izkoristite za gospodinjska opravila v domu, še bolj pa priporočamo branje knjig ali druženje z družino in prijatelji, za kar med tednom pogosto zmanjka časa.

