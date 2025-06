Bralci v bližini ljubljanske džamije opazili vernike s šopki rož. To je bil razlog

Muslimani so z jutranjo molitvijo minuli petek začeli praznovanje kurban bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. V ljubljanski džamiji jo je vodil namestnik muftija Nevres Mustafić, ki je spomnil na vojne po svetu, ob katerih »svet molči«. Vernikom je predal sporočilo miru in dejal, da ima vsak pravico živeti svobodno, varno in v miru.

Gre za majhno, a toplo dejanje, ki poudarja vlogo žensk v družini in skupnosti

Ob tem so nam bralci sporočili, da so po koncu slovesnosti v bližini Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana opazili več vernikov, ki so domov odhajali s šopki rož. Kot nam je pojasnil Amra Halilović iz Islamske skupnosti se praznik začne z jutranjo bajramsko molitvijo v džamiji, po kateri verniki pogosto obiščejo družino, sorodnike in prijatelje.

Gre za majhno, a toplo dejanje, ki poudarja vlogo žensk v družini in skupnosti.

»Kar se tiče rož, ki ste jih opazili, gre za lepo in simbolično gesto. Moški po molitvi pogosto odnesejo domov rože in jih podarijo svojim najdražjim – materam, ženam, sestram ali hčeram – kot izraz spoštovanja, ljubezni in zahvale. Gre za majhno, a toplo dejanje, ki poudarja vlogo žensk v družini in skupnosti. Ta lep običaj tako dopolnjuje praznično vzdušje bajrama, ki je namenjeno povezovanju, obdarovanju, odpuščanju in širjenju dobrote.«

Ste opazili, kaj zanimivega? Pošljite nam fotografije, posnetke.