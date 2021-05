Bralci sprašujejo: Zakaj prihaja do napak pri vabilih na cepljenje?

Bralci so nas pred časom obvestili, da prihaja do nekaterih napak pri obveščanju in vabilih na cepljenje, in sicer so nekateri večkrat dobili vabilo na cepljenje, na prvi odmerek, potem ko so ga že prejeli. Na ZD Ljubljana smo naslovili vprašanja, za kakšno napako gre in kaj je po njihovem mnenju glavna težava pri logistiki ter obveščanju.Takole odgovarjajo iz ZD Ljubljana o tem, zakaj prihaja do napak pri obveščanju:»Pri veliki količini podatkov v posamičnih primerih lahko pride do odklona, da oseba iz določene prednostne skupine še ni prejela vabila za cepljenje, čeprav je na cepljenje prijavljena, ki se najpogosteje zgodi iz razloga, da je v sistemu navedena napačna kontaktna telefonska številka ali ni podatka o mobilni številki oz. e-naslovu. V nekaterih primerih se izkaže tudi, da manjka podatek o izbranem zdravniku, zaradi česar cepilni center nima možnosti vzpostavitve kontakta, saj z naslovi oseb ne razpolaga. Osebni zdravnik mora sicer vsakega pacienta, ki se je prijavil na cepljenje, v bazi odobriti oz. potrditi, v nasprotnem primeru oseba ne bo vabljena na cepljenje.Razlogi, da nekateri prejmejo več vabil na cepljenje, so lahko različni. Nekateri pacienti so v baze vnešeni večkrat, lahko so se prijavili sami ali preko zdravnika, tudi od tam smo v nekaterih primerih prejeli podvojene sezname. Kot primer, če je pri komu zamenjana črka v imenu ali priimku, sistem zazna 2 osebi – npr. enkrat Jože, drugič Jožef; enkrat č, drugič ć v priimku, ipd. Če je oseba v bazi vnešena večkrat, se lahko zgodi, da vabilo na cepljenje prejme večkrat, tudi po tem, ko je že bila cepljena.Odklon se včasih dogodi tudi v primeru, ko gre za nepokretno osebo, ki jo je na domu cepila patronažna medicinska sestra, in ostane v bazi za vabljenje.«Osebe, ki bi morebiti zaznale določena odstopanja, naj se v prvi vrsti obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali na e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si