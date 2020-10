Bralci razkurjeni: Tudi nas so ogoljufali v trgovinah

Namesto jedilnega krompirja so ji zaračunali trikrat dražji sladki krompir. FOTO: Bralka poročevalka

Namesto govejih reber so mu zaračunali svinjska rebra. FOTO: Bralec poročevalec

Po objavi prispevka v rubriki Bralci poročevalci, v katerem se bralec. jezi na trgovke v enem od trgovskih centrov, ki so mu namesto mandarin zaračunale dvakrat dražje limone , so se na nas obrnili bralci s podobno slabimi izkušnjami.Ogoljufano se počuti tudiiz Žalca, ki pravi, da je kupila jedilni krompir po ceni 0,59 evra/kg, trgovka pa ji je zaračunala sladki krompir po ceni 1,99 evra/kg. Pravi, da se je iz izkušenj naučila, da bo zdaj vedno pregledala račun, preden se bo odpeljala s parkirišča trgovine.S slabimi izkušnjami v trgovini se je oglasil tudi, ki pravi, da so mu isti izdelek zaračunali dvakrat, kar je ugotovil šele pozneje, saj da je na blagajni vedno gneča in je ne želi povzročati še sam.»Popolnoma ista zgodba kot pri M.,« je zapisal. »Kupil sem suha goveja rebra, ki stanejo malo nad 4 evre, doma pa sem ugotovil, da so mi obračunali prekajena svinjska s ceno nad 10 evrov.« Dopušča možnost, da se je trgovka zmotila, a kot pravi, se to ni zgodilo prvič.Oglasila se nam je tudi, ki meni, da je M. morda kar sam napačno stehtal sadje in si tako natisnil napačno etiketo, obtožil pa je trgovko, vendar lahko potrdimo, da v trgovini, kjer se je M. zgodila krivica, sadje in zelenjavo tehtajo trgovke same na blagajni.