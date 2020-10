Bralci poročajo: Družini kazen za 800 evrov, ker je na javnem mestu jedla rogljiček

FOTO: Zaslonski posnetek

Bralci so nas opozorili, da se po spletnih omrežjih širi posnetek z zgodbo o družini, ki so jo v Kranju v roke dobili policisti, redarji in inšpektorji. Vprašanja, kaj se je dogajalo, smo naslovili tudi na PU Kranj, kjer so nam pojasnili, da je postopek vodil zdravstveni inšpektorat Območne enote Kranj.Preberite:»Samo v vednost... zunaj na sprehodu ne smete jest kifeljčka! Danes v centru Kranja, kjer ni bilo žive duše, sva si z možem dovolila razdeliti rogljič, ki ga naša dojenčica v vozičku ni mogla več pojest. Masko sem si dala pod brado in požulila tisto tretjino rogljiča. Do nas pristopi 6 oseb (2 policista, 2 redarja in 2 inšpektorja). Nisem se do konca prežvečila, ko nas popišejo, razložijo kaj vse kršimo in pričakujemo plačilni nalog... 800 eur, ker smo na javni povrsšini, kjer daleč okoli ni bilo nobenega, jedli rogljiček! 9 let star sin, z masko na obrazu, se je tresel od strahu,« je zapisala (nelektorirano) ženska, ki bo, kot kaže, morala poravnati globo v znesku 800 evrov.Po facebooku kroži tudi posnetek, ki ga je posnel moški, udeležen v postopku. »Inšpektorju, ki oglobi družino v centru Kranja, ker jedo rogljičke na javni površini (naokoli nobenega, z maskami na vratu) sporočam, da razumem njegovo prepotentnost. Ko 'prave' potence ni več, ostane samo še izživljanje nad civilisti. Dvomim sicer, da jo je kdaj imel. Za bruhati. Bi mu povedal osebno, ga čakam pred občino; pa se skriva na terenu. Počakam pošto. Sicer pa vsa pohvala policistom PU Kranj za pozitiven odnos in prenašanje takih osebkov, s katerimi so dolžni paradirati skozi mesto.