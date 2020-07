Bralca razkurilo ravnanje ljubljanskih policistov, pristojni pojasnujejo (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Robert, ki ga je razjezilo domnevno neustrezno parkiranje ljubljanskih policistov pred večjim trgovskim centrom v prestolnici. »V soboto okoli 14. ure so pred trgovskim centrom na Rudniku organi pregona pustili svoje vozilo parkirano na označenem mestu za invalide. Kaj zakon ne velja za vse državljane enako?« je zapisal.



Kaj točno se je dogajalo, smo preverili na Policijski upravi Ljubljana, kjer so nam pojasnili, da so policisti v konkretnem primeru opravljali naloge javne varnosti. »Na zaprosilo varnostne službe so posredovali ob kršitvi javnega reda, kjer oseba ni upoštevala ukazov varnostnika in ga je tudi fizično napadla,« so zapisali. Niso parkirali na mestu za invalide Kot še pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi, so možje v modrem na mestu parkirali za nujno potreben čas pri izvedi naloge. Parkirali so na mestu, ki je označeno za intervencijska vozila in ne gre za parkirna mesta namenjana invalidom, ki so na tem parkirišču označena posebej, tako s talnimi označbami kot tudi prometnimi znaki.