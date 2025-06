Bo letni dodatek pravično razdeljen? Bralci imate različno mnenje: »Kje je tu logika!«

Danes smo poročali, da bo nekaj več kot 640.000 upokojencev in upravičencev do nadomestila iz invalidskega zavarovanja v ponedeljek ob nakazilu junijske pokojnine prejelo tudi letni dodatek. Višina izplačila bo obratno sorazmerna z višino pokojnine posameznika. Tisti z najnižjimi pokojninami bodo tako dobili 465 evrov dodatka, tisti z najvišjimi pa 155 evrov.

Ob tem smo vas danes tudi vprašali, ali menite, da bi moral biti dodatek za vse enak, ali pa je bolj pravično, da tisti z nižjo pokojnino dobijo višjega. Prejeli smo ogromno vaših odgovorov. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Se pa vaša mnenja pri tem vprašanju precej razlikujejo. Nekateri menite, da bi moral biti dodatek za vse enak, drugi ste mnenja, da ne.

Vaši odgovori

Za vse upokojence enako. Tisti z višjo pokojnino so itak plačevali več v pokojninsko blagajno. Ni pravično, da dobijo manj.

Je kar prav tako, kot je!

To je svinjarija. Večina tistih, ki imajo malo delovne dobe, bo dobila več regresa kot tisti, ki smo delali 40 let ali več.

Dodatek bi moral biti za vse enak, zakaj vedno dobijo manjši dodatek ravno tisti, ki so največ vlagali v pokojninski sklad.

Seveda, vsekakor! Vsi, ki smo oddelali 40 in več let in plačevali prispevek za ZPIZ, smo kaznovani. Kje je tu logika!

Moje mnenje je, da je regres enak za vse. Vsak si je po svojih močeh in spodobnostih zaslužil penzion. Regres pa mislim, da mora biti enak za vse!!!!!

Absolutno morajo dobit največ tisti z najnižjimi pokojninami, nikakor vsi enako, to zna vsaka kmečka pamet

Menim, da bi dodatek moral biti višji za vse, glede na to, da smo morali veliko delati in si nismo mogli skoraj ničesar privoščiti!

Pošteno bi bilo enak znesek. Kdor ima višjo pokojnino, je tudi več plačeval, sedaj mu država krade.

Vezano bi moralo biti na delovni dobo. Sedaj tisti, ki nimajo 40 let delovne dobe, dobijo več dodatka kot nekdo, ki je delal več kot 40 let.

Po vseh človeških vrednotah bi bilo bolj pravično, da dobijo invalidi in tisti z najnižjo pokojnino več in višji dodatek!!!

Tisti, ki imajo pokojnino več kot 1100 EUR po mojem naj ne bi dobili regresa. Preveč je upokojencev z minimalno pokojnino in tem naj bi se regres zvišal.

To, kar je do sedaj, je krivično (5 razredov), tudi enako bi bilo krivično, edino pravilno bi bilo, kolikor si plačeval prispevkov, več si dajal tekom delovne dobe več dobiš.

Prav bi bilo, da bi vrnili regres na višino 250 EUR, kot je bilo pred uvedbo Zujfa, nato pa dodajali tistim z najnižjimi pokojninami. Edino to se še ni uredilo.