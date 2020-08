Bi lahko med karanteno odšli nazaj na dopust na Hrvaško?

Z nami je v stik stopil bralec z zanimivo dilemo. »Te dni se vrnem iz (nerizičnega) dopusta na svojem vikendu v hrvaški Istri in dobim na meji vročeno odločbo o karanteni. Po tednu dni (zopet nerizičnega) bivanja v karanteni, izključno v svojem stanovanju, moram nazaj na Hrvaško. S svojim avtom, brez ustavljanja do meje,« je v sporočilu zapisal bralec, ki ga je zanimalo, ali bi s tem kršil karanteno in ali bi za morebiten povratek na Hrvaško potreboval kakšne dokumente?



Ker sam pri pristojnih organih ni dobil odgovora, smo njegov primer na policijo in ministrstvo za zdravje naslovili mi. Odgovor iz kabineta ministra za zdravje je bil jasen: »Karantena traja 14 dni in v tem času oseba ne sme zapuščati stanovanja. To je jasno zapisano tudi na karantenski odloči. Prosimo vas, da vašega bralca na to opozorite, saj s takim dejanjem ograža sebe, pa tudi zdravje vseh ostalih. Z odgovornim obnašanjem lahko skupaj zajezimo širjenje okužbe.«



Na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije, kjer opravljajo nadzor nad spoštovanjem karantenskih določb, so nam tudi pojasnili, da je v odločbi o karanteni zapisan stalni naslov, ki ga posameznik ne sme zapuščati, v nasprotnem primeru ga lahko doleti kazen. Predvidena globa za kršitelje karantene oziroma osamitve pa po zakonu o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4.000 evrov.

