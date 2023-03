Besna slovenska nevesta: tri mesece pred poroko ugotovila, da ji želijo zaračunati desetkrat več

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Staša, ki je doživela neljubo presenečenje ob organizaciji poroke. Leta 2020, to je tri leta pred načrtovano poroko za julij 2023, se je bralka začela dogovarjati s hotelom City Maribor o civilnem obredu na odprti terasi omenjenega hotela. Kot je napisala, so ji iz hotela poslali ponudbo za pripravo prostora za obred ter cenik pijače in jedače, ki jo je sprejela in plačala 150 evrov akontacije, da potrdi dogovor. Dogovorili so se za civilni obred s pogostitvijo s pijačo. Bralka je verjela, da je s plačilom akontacije dogovor potrjen, organizacija obreda skupaj z najemom terase pa plačana.

Letos marca pa je bralko čakalo presenečenje, ki si ga ne želi nobena nevesta. Tri mesece pred dolgo vnaprej načrtovano poroko je namreč med telefonskim pogovorom z zaposlenim v hotelu ugotovila, da dogovor, za katerega je verjela, da ga je zacementirala, za nasprotno stran ne velja.

Kot so ji povedali, pogostitev samo s pijačo ni več mogoča, najem terase pa stane 1500 evrov in ne samo 150 evrov. Po njihovem mnenju akontacija ni pomenila sklenjenega dogovora, saj niso podpisali pogodbe.

»To seveda pravno gledano ne drži - z njihove strani nama je bila dana ponudba, ki je vsebovala vse bistvene sestavine pogodbe. To ponudbo sva midva sprejela, tako da je bila pogodba dejansko sklenjena, kljub temu da ni bila podpisana. Povedali so še, da če pa se z novo ceno in novimi zahtevami ne strinjava, nama vrnejo 150 evrov in so potem svojo dolžnost do naju opravili. Izgovarjajo se, da ponudba zanje ni pravno zavezujoč dokument. Ampak v državi veljajo isti zakoni za vse nas. Tudi v splošnih pogojih imajo navedeno naslednje: Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme pisno potrdilo s strani gosta in ko hotel pošlje potrditev rezervacije gostu. To potrditev rezervacije za civilni obred sva midva iz njihove strani prejela.«

Bralka je ogorčena, da so želeli zdaj spremeniti dogovor, na katerega so računali več kot leto dni. Civilni obred sta bodoča zakonca namreč že prijavila na občini – naročila matičarja na lokacijo hotela in natisnila ter razposlala vabila. Meni, da so ju v hotelu zavedli in prevarali ter jima povzročili nemalo stroškov in dodatno delo.

Kakšen pa je pogled z druge strani?

Za pojasnila smo prosili Hotel City Maribor, iz katerega so nam odgovorili, da nekatere navedbe gospe Staše držijo, nekatere pa ne in da bralka ni predstavila celotnega sodelovanja, temveč samo izvlečke, ki opravičujejo njeno nezadovoljstvo. Pojasnjujejo, da je bilo za bralko oblikovan več ponudb, da je bila ponudba, o kateri govori bralka, zgolj informativna in ni zajemala končnega stroška organizacije poročnega obreda in pogostitve. V njej so posredovali informacije o možnosti gostinskih storitev in ceni produktov. »Po prejeti ponudbi mora naročnik izbrati artikle in njihovo količino, kar nadalje uporabimo kot predviden končni strošek in oblikujemo končno ponudbo.

Ker je bil sam termin dogodka relativno oddaljen, saj smo se pogovarjali decembra 2021 o dogodku poleti 2023, je bilo razumljivo, da nam naročnica ne more podati končnih točnih podatkov, ne nazadnje ni imela niti potrjenega termina za poročni obred,« sporočajo.

Ko jim je bralka poslala termin in uro za obred, jim ni posredovala ostalih potrebnih informacij glede izbrane pijače in hrane, da bi oblikovali končno ponudbo. »Ker pa je naročnica v fazi dogovarjanja želela rezervirati termin za civilni obred, ji je bil izstavljen predračun za akontacijo organizacije in priprave obreda, ter potrditev termina.

To je bila samo formalnost, da je naročnica izkazala resnost za potrditev datuma, nikakor pa to ni bilo plačilo za kakršno koli bodočo storitev iz posredovane informativne ponudbe. Informativna ponudba ni bila oblikovana kot izbira posamezne postavke, ampak seštevek postavk. V informativni ponudbi pa je tudi pod sklopom »Rezervacija termina in plačilo« zapisano, da se ob potrditvi rezervacije zaračuna akontacija 50 odstotkov vrednosti naročenih storitev, kar naročnica ni izpolnila, saj ni oblikovala obsega predvidenih storitev.«

V hotelu menijo, da bralka ni razumela razlike med obredom in dekoracijo. V njihovi ponudbi priprave obreda je vključena priprava terase, ki vključuje postavitve stolov za svate, položitev belega preproge do odra, ter svečano mizo za matičarja in mladoporočenca. Dekoracija pa je predmet ločene ponudbe, ki jo pripravijo zunanji izvajalci. Predstavljeno ni bilo po godu naročnici, saj je zatrjevala, da je s plačilom akontacije (150,00 evrov) za civilni obred poravnala tudi dekoracijo.

Pogodbe o izvedbi dogodka ni bilo

»Po tem, ko smo v elektronski in telefonski korespondenci pridobili več informacij s strani naročnice in ji glede na njene želje poslali novo ponudbo (marec 2021) o izbranem dogodku, kakor si ga naročnica predstavlja, kar pa predstavlja zakup celotne restavracije. To posledično pomeni za ta dan zaprtje restavracije za vse ostale goste, za kar je cena 2440 evrov,« so svoj pogled na zadevo razložili iz hotela. Bralki so ponudili tudi ugodnejšo ponudbo v višini 1500 evrov. "Trditev, da je bila med nami in naročnico podpisana pogodba o izvedbi dogodka ne drži, saj naročnici nismo posredovali niti osnutka pogodbe. Posredovano novo ponudbo (marec 2023) je gospa pisno zavrnila isti dan, prav tako smo s strani naročnice prejeli elektronsko sporočilo, kjer je zahtevala takojšnje vračilo plačane akontacije, kar smo uredili takoj naslednji dan.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.