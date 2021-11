»Odredili so mi karanteno brez PCR-testa, zdaj pa ne morem do QR-kode«

Na nas se je obrnil bralec Miladin, ki ima kot že nekateri, ki ste nam pisali, težavo s pridobitvijo digitalnega covidnega potrdila. To je njegova zgodba: gospod je skupaj z ženo prebolel covid-19 novembra lani. Žena je opravila PCR-test in bila pozitivna, prav tako dve hčerki. Po gospodovih besedah so mu v zdravstvenem domu in na NIJZ, kamor je klical, rekli, naj bo v karanteni, testa PCR pa ni treba opraviti, saj so ga že drugi člani družine in je stvar jasna. Med prebolevanjem je gospod tudi redno sporočal simptome osebni zdravnici. Maja 2021 sta se oba z ženo cepila s cepivom od Moderne. Žena je dobila potrdilo, on ne – ker se ne prizna potrdilo o prebolevnosti s strani osebnega zdravnika, PCR-testa pa ni opravil.

Z NIJZ so sporočili, da mu QR-kode ne morejo izdati, ker gre pri QR potrdilu za administrativno zadevo, ki je usklajena z navodili Evropske komisije. Ta priznava le PCR potrjene primere za izdajo QR-kod. Vendar gospodu in vsem ostalim, ki imajo enake težave sporočajo, da lahko svojo zaščito dokazujejo s potrdilom osebnega zdravnika o preboleli okužbi in enim prejetim odmerkom cepiva Moderna. »Vsekakor pa morajo vsi, ki preverjajo PCT pogoj, vzeti to v obzir, da ne bodo vsi vedno imeli QR kod,« so še zapisali.

Vsekakor pa gospodu svetujejo, da se cepi še drugič in tako reši neljubo zagato, sebe pa še bolj zaščiti pred vnovično okužbo.