Ali že smem zaviti desno pri rdeči luči na semaforju?

Nikar še ne zavijajte desno pri rdeči luči!

Naš bralecje napisal tole (nelektorirano): »Tri vozila stojimo na križišču na Vodnikovi, pred uvozom na avtocesto. Na semaforju sveti rdeča luč. Prvi kljub temu spelje in zavije desno na avtocestni uvoz. Drugi za njim gleda in koleba – bi, ne bi ... Vidim, da se s sovoznikom pogovarjata. Verjetno razmišljata enako, kot jaz za njima: ali smem vedno, ko zavijam desno, to storiti pri rdeči luči?«Sredi julija je namreč državni zbor sprejel novelo zakona o cestnem prometu, ki med drugim določa tudi, da lahko voznik v nekaterih primerih zavije desno tudi, če na semaforju gori rdeča luč. Pravila, določena z novelo, so stopila v veljavo takoj, a ne to, ki dovoljuje zavijanje desno v križišču pri rdeči luči na semaforju. To pravilo denimo velja v Nemčiji, pomembno pa je zaradi večje pretočnosti prometa.Toda Slovenci pozor! Nikar ne zavijajte desno pri rdeči luči! To bo dovoljeno le v križiščih, kjer bo ustrezna signalizacija – prometni znak, ki bo to dovoljeval. Strokovnjaki s področja prometne varnosti naj bi namreč v kratkem določili, na katerih križiščih je preglednost dovolj dobra in je takšno zavijanje varno, nato pa bodo ustrezne službe tam namestile signalizacijo, ki bo narekovala, da voznik to lahko stori. Ob tem je treba povedati, da zavijanje desno pri rdeči ni obvezno, za to se bo lahko odločil vsak voznik sam.Minister za infrastrukturoje dejal, da bo to omogočilo večjo pretočnost: »Če to deluje v mnogih državah in so vozniki dovolj osveščeni, bo tudi v Sloveniji.«