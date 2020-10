Ali lahko verjamete, kako neotesani smo Slovenci (FOTO)

Slovenija je, kar se tiče smeti, precej urejena država. Običajno odpadkov ne vidimo ležati kar vsepovsod, tudi kosovni odvozi so skoraj povsod urejeni. A kot nas je opozoril bralec, so v naši državi tudi takšni, ki jim ni mar za smeti. Še več, te raje pustijo sredi naselja, kot pa da bi jih odpeljali v bližnji zbirni center.



»Če odpadke odpeljete v Zbirni center Jesenice, vas ne stane nič. Tamkajšnji zaposleni so zelo prijazni in ne grizejo. Tale nespametnost na Hrušici pa bo povzročitelja stala 500 evrov. Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice so skupaj z delavci Jeko, d. o. o., namreč opravili ogled in pregled nedovoljeno odloženih odpadkov, na podlagi ugotovljenih okoliščin pa bo proti povzročitelju uveden prekrškovni postopek,« so zapisali na facebook profilu Občine Jesenice. Ob tem pa dodali: »Ali je vredno?«



​Imate zgodbo za nas? Pišite nam!