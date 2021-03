Ali aplikacija #ostanizdrav še deluje?

Bralka nas je opozorila na zapise o domnevnem nedelovanju aplikacije #OstaniZdrav, katere naloga je preprečevanje razširjanja virusa. Tudi sama opaža, da tveganih stikov aplikacija pri njej že kar nekaj časa ni zaznala, kar se ji je zdelo nenavadno, saj še vedno hodi v službo, vsaj dvakrat tedensko tudi v trgovino. Ob drsenju po različnih omrežjih je opazila, da pri tem mnenju ni osamljena. ​Po družabnih omrežjih je namreč zaznati kar nekaj nerganja uporabnikov, da jim aplikacija kljub precej slabem epidemiološkem stanju v državi ne kaže nobenih potencialno rizičnih kontaktov, medtem ko jih je v preteklosti, ko je bilo okuženih bistveno manj kot danes, na takšne stike opozarjala. Tudi pod uradno stranjo za prenos aplikacije, Android različice, je moč uzreti kakšen takšen komentar.



Na ministrstvo za javno upravo smo preverili, ali so prejeli kakšno obvestilo, da aplikacija naj ne bi delovala in ali deluje. »Vsako sporočilo o morebitnem nedelovanju aplikacije #OstaniZdrav nemudoma temeljito preveri naša tehnična ekipa. Tudi tokrat je bilo tako. Sporočamo, da težav v delovanju aplikacije niso zaznali.«



Nekaj zapisov o domnevnem nedelovanju je zaslediti tudi v trgovini Google Play Store, a z ministrstva odgovarjajo, da se te pritožbe »morda nanašajo na starejše različice aplikacije ali pa na napako v delovanju frameworka povzročeno s strani Googla«.

Koliko je danes aktivnih uporabnikov aplikacije

Razlago je mogoče iskati denimo v tem, da se je krog stikov, v katerem se gibljejo ti uporabniki, prekužil, in prenosa okužb pač ni več. Povsem mogoče pa je tudi, da ljudi aplikacije ne uporabljajo (več) ali pa jo imajo, pa ne vnesejo TAN kode, ki jo dobijo ob potrjeni okužbi z novim koronavirusom.



Na ministrstvu za javno upravo smo vprašali, koliko uporabnikov danes dejansko uporablja aplikacijo #OstaniZdrav, a nam tega podatka niso mogli dati (predlagali smo, ali bi bilo ta podatek morebiti mogoče izračunati na podlagi izmenjanih kod, ki jih beležijo strežniki): »Žal vam ne moremo pomagati s podatki, ki ste jih želeli. Na strežnikih namreč ne beležimo nikakršne statistike. Aktivnih uporabnikov zaradi decentraliziranega načina zasnove sistema ne moremo spremljati.«



Aplikacija je bila do danes prenesena 373.650-krat (slabih 18 odstotkov prebivalcev), v zadnjem dnevu pa je kodo TAN, ker so bili na koronatestu pozitivni, dobilo 824 ljudi. A to ne pomeni, da so bile vse tudi vnesene. Statistika za zadnjih 14 dni kaže, da je bilo od 9649 izdanih TAN kod, vnesenih le 1035. Če preračunamo čez palec, jo je v aplikacijo vnesel le vsak deseti okuženi.

