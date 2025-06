500 evrov iz proračuna za tri ure na video klicu?! Bralka ogorčena, ministrstvo odgovarja

Kot smo poročali, je našo bralko razburila spletna delavnica, ki naj bi po njenih besedah stala kar 1000 evrov na udeleženca, od tega polovico iz državnega proračuna. Delavnica traja zgolj tri ure, kar je sprožilo vprašanja o smiselnosti in transparentnosti porabe javnih sredstev.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo in organizator, Evropsko digitalno inovacijsko stičišče DIGI-SI, sta predstavila obrazložitev.

Organizatorji: Cena vključuje več kot le tri ure predavanj

Iz odgovora DIGI-SI izhaja, da je cena 1000 evrov oblikovana na podlagi kompleksne strukture storitve, ki presega samo izvedbo spletnega predavanja. Kot pojasnjujejo, stroški vključujejo pripravo vsebin, usposobljen kader, individualna svetovanja in celo vodene oglede podatkovnih centrov.

Med dodatnimi storitvami, ki jih udeleženci prejmejo, so našteli:

Individualna svetovanja z digitalnimi strokovnjaki, prilagojena vsakemu podjetju posebej.

Vodeni ogledi podatkovnih centrov v Mariboru in Ljubljani, kjer podjetja prejmejo praktične nasvete za izboljšanje lastne digitalne infrastrukture.

Prilagojeni učni materiali in strokovna podpora, ki so rezultat dolgoletnega raziskovalnega in razvojnega dela.

Z ministrstva pojasnjujejo, da gre v tem primeru »za zahtevnejše, specialistične vsebine, ki so temu primerno tudi vrednotene.« Simbolična fotografija. FOTO: Monsitj Getty Images/istockphoto

Vse to naj bi upravičevalo visoko ceno – čeprav so za posameznike, mala in srednja podjetja ter javne ustanove stroški znatno nižji ali celo nični, celotna vrednost storitve ostaja določena na tisoč evrov.

Ministrstvo: Ne sodelujemo pri oblikovanju cen

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je medtem poudarilo, da pri določanju cen delavnic ne sodeluje in ne potrjuje stroškovnikov. Dodali so, da gre za evropski projekt, ki ga koordinira Evropska komisija. Skladno s pravili Komisije mora vsak EDIH (Evropsko digitalno inovacijsko stičišče) objaviti cenik in delovati po podjetniških načelih.

»Projekt je usmerjen v podporo digitalni preobrazbi podjetij. Stroški so ovrednoteni glede na kompleksnost vsebin, obseg dodatnih storitev in strokovnost izvajalcev,« so zapisali.

Ministrstvo pojasnjuje Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH), ki delujejo od leta 2022, so namenjena podpori malim in srednjim podjetjem ter organizacijam javnega sektorja pri digitalni preobrazbi. Delujejo kot točke »vse na enem mestu«, kjer uporabniki pridobijo dostop do tehničnega znanja, testiranj, inovacijskih storitev in usposabljanj, ki so ključna za prehod v digitalno delovanje.

Kako lahko spletni seminarji, četudi nadgrajeni z ogledi in svetovanji, dosegajo takšne cene? Zlasti v času proračunskih omejitev in varčevalnih ukrepov se zdi poraba 500 evrov proračunskih sredstev na udeleženca za tri ure (in dodatne storitve, ki jih mnogi morda niti ne potrebujejo) sporna. Z ministrstva pojasnjujejo, da gre v tem primeru »za zahtevnejše, specialistične vsebine, ki so temu primerno tudi vrednotene.«

Cena 1000 evrov je oblikovana na podlagi kompleksne strukture storitve, ki presega samo izvedbo spletnega predavanja. FOTO: Depositphotos

Ali subvencionirani programi dejansko prinašajo želeni učinek, ne le kvantitativno, temveč tudi kakovostno? Organizatorji zatrjujejo, da kakovost svojih izobraževanj redno merijo – z evalvacijami, analizami učinkov in vsebinskim poročanjem.

»Partnerji projekta ponujamo storitve, za katere zagotovimo področne strokovnjake, ki imajo dokazane mednarodne znanstvene reference (objave, sodelovanje v projektih EU), večletne izkušnje pri prenosu znanja v gospodarstvo, usposobljenost za izvedbo strokovnih izobraževanj,« so sporočili. Kdo so ti strokovnjaki, niso navedli.

Za zdaj ostaja jasno, da je digitalna preobrazba nedvomno ključnega pomena, a vsaka investicija, tudi v znanje, mora biti podvržena razumni presoji sorazmernosti med ceno in koristjo.