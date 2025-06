18 let je stara, družina Branc ponosna: »Letos se je res 'ven vrgla' s temi prelepimi cvetovi« (FOTO)

Amarilis ali vitezova zvezda je čudovita rastlina, doma na subtropskih območjih Južne Amerike, pri nas je še posebno priljubljena pozimi, ko cveti in s tem lepo popestri turobne kratke dneve. Amarilis je trajnica, kot tulipani spada med čebulnice, imamo jo lahko več let.

Da lahko vitezova zvezda bujno zacveti tudi v poletnih mesecih, pa dokazujejo čudovite fotografije družine Branc. Na naše uredništvo so jih poslali skupaj s pripisom, da je njihova 'lepotička' stara več kot 18 let in jih je tako lepo presenetila z razkošjem cvetov.

»Pošiljamo vam fotografije naše lepotičke. Rožica je že polnoletna, stara je več kot 18 let. Letos se je res 'ven vrgla' s temi prelepimi cvetovi. Šest jih ima. Še nikdar toliko! Nam se zdi en mali čudež, po toliko letih, toliko cvetov ... Pa smo sklenili fotografije te lepotice poslati še vam v uredništvo. Malo za 'učke' spočit,« so dopisali zraven fotografije.

FOTO: Družina Branc

FOTO: Družina Branc

Neposredna sončna svetloba

Tople mesece lahko rastlina preživi na prostem, poiščemo ji le dovolj svetlo mesto, neposredna sončna svetloba ji bo najbolj prijala, konec poletja ali v začetku jeseni pa jo prinesemo pod streho in postavimo v temen, hladen in suh prostor. Na ta način jo bomo prisilili k mirovanju. Tega amarilis v nasprotju z večino drugih rastlin ne potrebuje in iz čebulice bo vedno znova poganjalo najprej steblo z listi, nato še cvet.

