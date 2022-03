Pornesa objavila 'vojni cenik': Spala bom z vsakim ruskim vojakom, ki bo prekinil invazijo

Lilly Summers, pornesa s portalov onlyfans in pocketstars, je, odkar je izbruhnila vojna med Rusijo in Ukrajino, napisala več osupljivih tvitov, tokrat pa je presenetila vse po vrsti. Razkrila je 'vojni cenik', ki vključuje njeno spolno občevanje z vsakim ruskim vojakom, ki zavrne invazijo na Ukrajino. »Seksala bom z vsakim ruskim vojakom, ki odloži orožje, se zoperstavi Vladimirju Putinu in ustavi agresijo na Ukrajino,« je zapisala.

V nedeljo je objavila tudi novi cenik za svoje stranke na onlyfansu. »Nove cene – 1 mrtev Rus = 1 fotografija mene gole, 1 uničen tank = 1 video, 1 sestreljeno letalo = spala bom s tabo. Novi cenik za vojne čase. Živela Ukrajina.«

Kljub radikalni odločitvi pa gospodična ni prejela skoraj nobenega odziva od svojih slabih 700 sledilcev na twitterju.