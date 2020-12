Zvezdnica Instagrama pozirala v »najmanjšem bikiniju na svetu« (FOTO)

Spoznajte, 31-letnico, ki ima korenine s Kube in Jamajke, ter na Instagramu več kot 1,1 milijona sledilcev je zbegala oboževalce. Znan je predvsem po objavljanju razgaljenih fotografij, tokrat pa je burla domišljijo sledilcev s tem, da je imela, po njenih besedah, na sebi najmanjši bikini na svetu.Medtem ko so bili mnogi polni komplimentov zanjo, so se našli tudi takšni, ki so dvomili o udobju bikinija, pa tudi takšni, ki so ji sporočili, da je neokusen, ker kaže preveč. »Čeprav je drzen, je ta bikini zelo udoben za nošenje,« je povedala t.i. zvezdnica Instagrama, ki živi v Miamiju.Še to, lepotička zavidljivih oblin si je celo sama izmerila bikini in razkrila, da je širok le tri centimetre. »Bil bi privilegij se vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov s tem bikinijem. Mislim, da nihče ne more narediti in uporabiti tanjšega od tega,« je dejala medijem.