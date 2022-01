Znanstveniki ob pomoči računalnika natančno napovedali, kdaj bomo kot družba propadli

V 70. letih prejšnjega stoletja so znanstveniki s tehnološkega inštituta v Massachusettsu (MIT) ob pomoči računalnika napovedali, kdaj se bo začelo propadanje družbe. Preučevali so vzorce podatkov iz različnih dejavnikov, kot so prebivalstvo, naravni viri in poraba energije, ter tako poskušali ugotoviti, kdaj bomo doživeli popoln družbeni kolaps. Napovedali so, da bomo to točko dosegli v sredini 21. stoletja – natančneje leta 2040.

Študija je opredelila 'meje rasti' v prihodnosti, ki bi vodile do industrijskega zloma, v obliki knjige pa jo je objavil Rimski klub. A v 70. letih poročila niso jemali preveč resno, celo posmehovali so se mu, poroča The Guardian.

Ko se posmeh konča …

Leta 2009 je druga skupina raziskovalcev opravila podobno študijo (objavil jo je American Scientist) in ugotovila, da so rezultati skoraj v popolnosti ujemajo s tistimi izpred 35 let. Mračne napovedi iz študije pa je lani potrdila tudi nizozemska raziskovalka trajnosti Gaya Herrington. Herringtonova, ki dela v multinacionalnem računovodskem podjetju KPMG, je v pogovoru za The Guardian dejala: »Z raziskovalnega vidika se mi je zdelo, da bi bilo preverjanje podatkov desetletja starega modela glede na empirična opazovanja zanimiva vaja.« Povedala je, da se trenutno podatki ujemajo z napovedmi iz leta 1972, kjer bi se po najslabšem scenariju gospodarska rast ustavila ob koncu tega desetletja in propadla približno deset let pozneje.

Herringtonova pa ima tudi nekaj optimističnih novic. »Ključna ugotovitev moje študije je, da imamo še vedno možnost izbire, da se uskladimo s scenarijem, ki se ne konča s propadom. Z inovacijami v poslovanju, skupaj z novim razvojem vlad in civilne družbe, nadaljnje posodabljanje modela ponuja še en pogled na izzive in priložnosti, ki jih imamo za ustvarjanje bolj trajnostnega sveta.«