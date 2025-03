Znanstveniki razkrili strašljivo zgodbo: Vezuv je možgansko tkivo spremenil v steklo

Italijanski znanstveniki so že leta 2020, ko so v bližini vulkana Vezuv našli košček stekla, ugibali, da bi lahko šlo za fosilizirane možgane enega od nekdanjih prebivalcev mesta Herkulanej. Koščke črnega stekla v velikosti graha so našli v lobanji žrtve, stare okoli 20 let, ki je umrla ob izbruhu omenjenega vulkana leta 79 našega štetja blizu današnjega Neaplja. Poleg omenjenega mesta je bilo z zemljevida izbrisano tudi njegovo sestrsko mesto Pompeji.

Ugibanja znanstvenikov so se po številnih opravljenih raziskavah očitno izkazala za pravilna. Menijo, da je oblak vulkanskega pepela, njegova temperatura je bila 510 stopinj Celzija, ovil možgane, nato pa se tako zelo hitro ohladil, da jih je spremenil v steklo. »Verjamemo, da zelo specifični pogoji, ki smo jih rekonstruirali za vitrifikacijo (gre za proces spreminjanja v steklo) možganov, zelo otežujejo obstoj drugih podobnih ostankov, čeprav to ni nemogoče,« je za BBC News povedal profesor Guido Giordano z Univerze Roma Tre. »To je edinstvena ugotovitev,« je še dejal.

Mesto Herkulanej, v ozadju Vezuv Foto: Pier Paolo Petrone/Reuters

Znanstveniki predvidevajo, da je bil glavni krivec za večino smrti prebivalcev pod Vezuvom piroklastični tok vročega plina, vulkanskega pepela in strnjenih delcev lave, ki doseže hitrost več sto kilometrov na uro. Vse skupaj se je zgodilo tako hitro, da večini prebivalcev ni uspelo pravočasno pobegniti na varno oziroma so se zadušili.