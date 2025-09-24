  • Delo d.o.o.
    AVSTRIJSKI ZNANSTVENIK

    Napovedal, kdaj se bo svet končal in določil točen datum v letu 2026

    Ostaja vprašanje, ali je imel Heinz von Foerster prav ali ne.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Forplayday Getty Images/iStockphoto
    A. G.
    Znanstvenik je razkril točen datum, ko naj bi se svet končal. Napovedal je, da bodo prihodnje generacije »stisnjene do smrti« na določen dan naslednje leto. Nekateri ljudje so tako obsedeni s koncem sveta, da se nanj že pripravljajo. Nekateri sprejemajo praktične ukrepe, če bi se družba sesula, drugi pa verjamejo, da bodo ob koncu sveta odšli v boljši kraj in pustili vse ostale za seboj.

    Nedavno so nekateri celo prodali svoje domove in imetje ter se začeli pripravljati na konec sveta v obliki »raztopitve«, za katero so verjeli, da bo prišla včeraj (23. september) ali danes (24. september). Toda konec sveta se ni zgodil – ali pa tisti, ki so ga napovedovali, niso bili tako dobri kristjani, kot so mislili. Ta napoved se je pridružila že neštetim drugim, ki so prišle in odšle brez udarca in brez šuma.

    Obstaja pa še ena napoved, ki trdi, da se točen datum šele približuje – in da bo prišel naslednje leto.

    Enačba sodnega dne

    Leta 1960 je avstrijski znanstvenik Heinz von Foerster objavil raziskavo, v kateri je predstavil »enačbo sodnega dne«. Z njo je skušal določiti trenutek, ko bo človeštvo izumrlo in s tem končal tudi naš svet – ali pa vsaj naše bivanje v njem.

    To je naredil tako, da je napovedal stopnje rasti prebivalstva, če človeštva ne bi izbrisala naravna ali umetna katastrofa. Opozoril je, da bo v naslednjih desetletjih več milijard ljudi obremenilo sposobnost planeta, da jih preživi.

    »Naši pra-pra-vnuki ne bodo umrli od lakote,« je dejal znanstvenik. »Umrli bodo, ker jih bo preveč in bodo stisnjeni do smrti.«

    Von Foerster je napovedal, da se bo svet končal, ko bo človeštvo doseglo leto »2026,9«, kar pomeni 13. november 2026. Menil je, da bo takrat »pametna populacija uničila samo sebe«, saj nas bo toliko, da bomo dosegli neskončno raven človeštva.

    Na ta dan bo prebivalstvo doseglo »demografsko singularnost« – z najvišje ravni bo padlo na nič.

    To zveni precej mračno. Njegova napoved je oddaljena le še dobro leto dni, a ideja, da bo človeštvo postalo neskončno in ne bo več prostora za nikogar, se (za zdaj) ne zdi verjetna.

    Čeprav se je von Foerster morda zmotil glede konca sveta, se je njegova »enačba sodnega dne« za napoved rasti prebivalstva izkazala za izjemno natančno pri spremljanju rasti svetovne populacije v 20. stoletju, poroča ladbible.com.

