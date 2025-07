Znanstvenik s Harvarda šokiral: »Ne bliža se nam komet, ampak vesoljska ladja«

Astronomi že nekaj časa opazujejo nebesno telo, menijo, da gre za komet, ki potuje skozi naše osončje. Poimenovali so ga 3I/ATLAS, nihče pa ne ve, od kod se je pravzaprav vzel, pišejo tuji mediji.

Zdaj pa se je našel ameriški astrofizik, ki poučuje na prestižni univerzi Harvard, in trdi, da svetleči objekt ni komet, ampak neznani leteči predmet, oziroma vesoljska ladja oddaljene civilizacije. Približal naj bi se nam decembra, Avi Loeb pa je ob tem prepričan še, da se našemu planetu ne bo približal, ampak naj bi na Zemlji pristal.

Ne bodo prijazni

Če to ni dovolj strašljiva misel, Loeb ob tem meni, da so na plovilu bitja, ki nam ne želijo nič dobrega. Njegova teorija izvira znanstvenega koncepta, znanega kot hipoteza temnega gozda, ki predpostavlja, da v našem osončju obstajajo druge inteligentne civilizacije, ki pa bi bile do nas ob morebitnem srečanju sovražno nastrojene in nas najverjetneje smatrale kot grožnjo, ki jo je treba napasti.

Loeb ne verjame, da je 3I/ATLAS naravnega izvora predvsem zaradi njegove oblike in velikosti. Predmet ima na najširšem delu premer kar 11 kilometrov, medtem ko na najožjem njegov premer meri komaj 800 metrov. Njegovo obliko bi lahko opisali kot cigarasto, kar je po mnenju tistih, ki preučujejo neznane leteče predmete, ena od najpogostejših oblik vesoljskih plovil oziroma neznanih letečih predmetov.