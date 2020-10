Zlate palice skril v danko

55 tisoč evrov vredno zlato je tihotapil.

Plemenita kovina je v zadnjih mesecih skokovito pridobila vrednost, mnogi, ki si to lahko privoščijo, si zato ustvarjajo zlate rezerve za čase negotovosti ali pomanjkanja. A davka ne bi plačali, se je izkazalo na indijskem letališču v Kanurju v zvezni državi Kerala, kjer so odkrili potnika s kilogramom zlatih palic. Zatlačenimi v danko.Možakar je priletel iz Dubaja, kjer je očitno opravil drag nakup, na domačem letališču pa bi moral blago prijaviti carini in plačati osemnajstodstotni davek ob vstopu. A tega ni storil, zlato, vredno okoli 55.000 evrov, je hotel pospraviti v domači sef, ne da bi državi plačal potrebne dajatve. Zdaj bo z denarno kaznijo odštel še veliko več, nasmiha pa se mu tudi zapor, poročajo tamkajšnji mediji. Očitno je bila ponudba zlata v Dubaju minule dni zares ugodna, kajti enako pot je opravil še en tihotapec, ki pa je v domovino brez poplačila obveznosti hotel prenesti kilogram in pol zlata, a je plemenito kovino skril med prtljago, ne v intimne predele.Na še enem indijskem letališču, Kozhikode, prav tako v Kerali, pa so pred dnevi odkrili zlato zalogo pri potniku, ki je priletel iz Šarjaha v Združenih arabskih emiratih. Pol kilograma zlata si je zatlačil v spodnjice, pozornost carinikov in policistov pa je pritegnil z nerodno hojo.