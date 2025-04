Življenje transvestita na kmetiji: z lasuljo in v petkah cepi drva

Z več kot 400.000 sledilci na Instagramu in TikToku je Rowdy Ruby nedvomno spletna vplivnica. Colt, kakor je spletnemu zvezdniku v resnici ime – priimka zaradi varstva zasebnosti ne razkriva –, je transvestit, kar pomeni, da se rad oblači v ženska oblačila, seveda pa ni postal slaven zaradi tega. Priljubljen je zaradi odločitve, da mesta in nočne klube zamenja s samooskrbnim kmetovanjem na podeželju v ameriški zvezni državi Georgia.

Trenutno gradi temelje za novo hišo.

Njegov dan sestavljajo kopanje lukenj, puljenje plevela, sekanje drv, gradnja temeljev za novo hišo ... Vse to običajno počne naličen, oblečen v oprijeto obleko, z lasuljo do ramen in v škornjih s peto – nosil bi tudi sandale, vendar bi, pravi, odprti čevlji okrog sekir in svedrov pomenili preveliko tveganje.

Čeprav je eden od številnih vplivnežev, ki se trudijo živeti samozadostno s pridelavo lastne hrane in čim manj odvisno od družbe, vsekakor ni tipičen predstavnik navdušencev nad vračanjem k naravi. Slednji so navadno mladi pari, pri katerih ženske prevzemajo vlogo gospodinj in mater.

Kaj ima to opraviti z mojo sposobnostjo, da posekam drevo?

»Zamisel, da so konservativci edini ljudje, ki so sposobni trdega dela, pridelave hrane, dela z zemljo, se zdi smešna iz številnih razlogov. To je samo sistem političnega prepričanja. Kaj ima to opraviti s tem, da lahko zgradim hišo ali imam vrt, govedo ali kokoši? Kaj ima to opraviti z mojo sposobnostjo, da posekam drevo?« je za CNN komentiral Colt.