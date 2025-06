Življenje na Marsu do leta 2040 v vesoljskih oazah

Če bo šlo vse po načrtih, bomo že čez 15 let lahko živeli na Luni, Marsu ali na katerem drugem primernem vesoljskem telesu. In tega ni napovedal kak pisatelj znanstvene fantastike, niti Baba Vanga, takšno prihodnost so si začrtali kar sodelavci Evropske vesoljske agencije (ESA).

V poročilu Technology 2040: A Vision For The European Space Agency so si zastavili vrsto ambicioznih nalog, ki naj bi jih, če bo vse po sreči, uresničili do leta 2040. Eden ključnih je razvoj posebnih bivališč, t. i. vesoljskih oaz, ki bodo omogočale dolgotrajno bivanje ljudi na drugih planetih ali lunah. Bivališča bodo izdelana iz materialov, ki odbijajo toploto, bila pa naj bi popolnoma samooskrbna.

Dolgotrajno bivanje na drugih planetih bo ponudilo nove možnosti za raziskovanje vesolja. FOTO: 3000ad/Getty Images

Kot si predstavljajo strokovnjaki, bodo prebivalci oaz sami proizvajali energijo, potrebno za njihovo delovanje, gojili pa bodo tudi rastline za hrano, kar bo odpravilo potrebo po rednih oskrbovalnih misijah z Zemlje. Krompir, riž, paradižnik in zelena zelenjava pa tudi druge užitne rastline bodo rasle v steklenih rastlinjakih, podobno kot je bilo prikazano v filmu režiserja Ridleya Scotta The Martian.

Največji izziv vesoljskih bivališč

Največji izziv vesoljskih bivališč bo zaščita prebivalcev pred kozmičnim sevanjem in drugimi nevarnostmi vesolja. V ta namen bodo pri gradnji uporabili pametne materiale; gre za materiale, ki zaznavajo spremenjene razmere v svoji okolici in se nanje tudi odzivajo. ESA načrtuje recikliranje vesoljskih odpadkov, kar bo prispevalo k trajnostnemu razvoju tamkajšnje ekonomije.

Raziskovanje okolice vesoljskih oaz bo potekalo kot v kakem filmu; namesto ljudi se bodo na nevarne misije odpravili avtonomni roboti, ki jih ne bodo ogrožale izčrpanost, zastrupitev z radiacijo ali kontaminacija s prahom. Opremljeni bodo z napredno tehnologijo za zaznavanje in obvladovanje različnih nevarnosti, kot so prihajajoči vesoljski kamni.