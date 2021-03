Živijo na letališču

Njihovo izkušnjo mnogi primerjajo z uspešnico, v kateri je blestel oskarjevec Tom Hanks, a 26 Alžircev se ne počuti prav nič filmsko. Že več kot tri tedne je njihov dom terminal na letališču Charles de Gaulle, prihodnost pa zaradi pandemije novega koronavirusa še kar negotova.



Njihova nesrečna pot se je začela 26. februarja, ko so iz Velike Britanije krenili proti domovini: navedli so nujne razloge, kar je za pristojne na londonskem Heathrowu zadostovalo, na pariškem letališču pa so jim zaradi pojava britanske različice novega koronavirusa nadaljevanje poti onemogočili. Tako je namreč sklenilo alžirsko veleposlaništvo v francoski prestolnici, pristojni tako na ambasadi kakor tudi pri letalski družbi Air Algeria pa vztrajajo, da so potnike že dan pred potovanjem, torej 25. februarja, obvestili, da je polet iz Pariza v njihovo domovino odpovedan.



Toda skupina je očitno sklenila poskusiti srečo, prepričani, da bodo z negativnimi testi na covid-19 vendarle nekako lahko nadaljevali pot, a so žal obtičali na terminalu: tam spijo na stolih ali na tleh, hrano jim je sprva zagotavljala letalska družba, zdaj prostovoljci, tako tudi čisto obleko. Prhajo se lahko na letališču, za vsako uporabo kopalnice morajo odšteti po 20 evrov, vsak dan jih obišče zdravnik in preveri njihovo počutje. Obeti glede njihove prihodnosti pa so še kar nejasni: Air Algeria je sporočila, da obtičalim potnikom, med katerimi je najstarejša stara 75 let, najmlajši pa sta deklici, ne bodo več pomagali, saj so zavrnili njihovo ponudbo, da se vrnejo v London. Večina jih namreč vztraja pri neodložljivih razlogih za vrnitev v domovino, mnogi med njimi pa na Otoku nimajo več ne strehe nad glavo ne službe, nekaterim so med bivanjem na letališču potekli tudi dokumenti.

