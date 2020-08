Živi v hiški sredi štiripasovnice

Liangova trdi, da je življenje tu mirno in prijetno.

Ali je neizmerno trmasta ali pa ji dom resnično ne pomeni le štirih sten, temveč prostor, kjer je ustvarila spomine in si jih prav tam želi ustvarjati še naprej. Ko je namreč kitajska vlada že pred desetletjem začela načrtovati gradnjo nove avtoceste skozi Kanton, je traso speljala tam, kjer stoji hiša gospe, a se lastnica za nič na svetu noče preseliti. V zameno za dom so ji ponujali zdaj to, zdaj ono, a Kitajka, očitno zelo navezana na svojih 40 kvadratnih metrov, ni odstopila. Zato so morali gradbeni inženirji spremeniti prvotne načrte. »Ljudje mislijo, da živim v bednem okolju, a tu mi je prijetno, udobno, osvobajajoče in mirno,« je dejala trmoglavka, katere dom zdaj tesno objemata dve strani štiripasovnice.Še pred letom je tam, kjer danes teče štiripasovnica, stanovalo 47 ljudi in sedem podjetij je imelo poslovne prostore. Toda do jeseni so se vsi razen Liangove odselili, zadovoljni s tem, kar so od kitajske vlade dobili kot odškodnino. Gospa Liang pa je vse ponudbe zavrnila. Ena ji ni dišala, ker je bilo stanovanje, ki so ji ga ponujali v zameno, v bližini mrtvašnice. Zadovoljila je ni niti velikodušna ponudba, ki je vključevala dve stanovanji in še okoli 160 tisočakov – lastnica je za svojih 40 kvadratov zahtevala štiri stanovanja in še enkrat višji znesek. To je bilo pretirano in gradbeniki so raje spremenili traso avtoceste. Zato je zdaj avtocestni most čez Biserno reko, ob kateri stoji dom Liangove, videti, kot da bi imela štiripasovnica na sredi veliko luknjo. V njej je hiška, ob kateri je prostora morda še za gredico. A prav ta luknja je postala skoraj turistična zanimivost, kamor se zgrinjajo obiskovalci s fotoaparati.