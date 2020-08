Živi v hiši iz porcelana (FOTO)

Vse je pritrdil z malto

10 tisoč kosov že šteje njegova zbirka.

Dom je odel v krožnike in sklede. FOTO: Instagram

Doma ima toliko porcelana, da bi lahko vsak dan gostil kraljeve rodbine, toda vzroki za nenavaden okus vietnamskega vojnega veterana so povsem drugačni.se je v porcelan namreč zaljubil leta 1986, po koncu služenja v vietnamski vojski, ko se je zaposlil v starinarnici.Tam se je izučil za restavratorja starega in dragocenega pohištva, v delavnico pa so tu in tam zašli tudi dragoceni krožniki, sklede, pribor ... In medtem ko je občudoval vztrajne zbiratelje, je postal eden od njih tudi sam, porcelan pa je vse od takrat njegov najboljši prijatelj. Milo rečeno, kajti Nguien vsak mesec potuje po državi in išče zanimive ter pisane primerke, ki bi bili kot nalašč za njegovo osupljivo zbirko, ki šteje že deset tisoč kosov. Pravo premoženje, vsekakor, a kaj ko za krožnike in sklede, ki jih seveda nihče ne sme uporabljati, zapravi vsak dong, ki mu pripada od služenja domovini, tarnajo domači. In da bi nadobudnim tatovom (ali pa domačim, ki jim prav tako ne zaupa) preprečil morebitne zle namere, je celotno zbirko z malto pritrdil na notranje stene hiše, številni kosi pa krasijo tudi zunanje zidove in vrtno ograjo.Nguienovo domovanje je tako zdaj prava pravcata hiša iz porcelana, ki je seveda zvezdnica azijskih družabnih medijev. Samo poznavalci zmorejo prepoznati zelo drage, ročno poslikane krožnike, ki segajo tudi v 17. stoletje, se namuza, večina primerkov pa je cenovno dostopnejših in ne tako redkih. A ukrasti, ne da bi jih pri tem usodno poškodovali, jih ni mogoče, je zadovoljen in srčno upa, da njegov dom ne bo nikoli žrtev vandalizma. Poskrbel pa je tudi, da ne bo nikoli prešel v tuje roke: njegovi otroci, dediči, hiše namreč po veljavni oporoki ne smejo ne prodati ne podreti, lahko le živijo na porcelanasti posesti in tako ne le ohranijo družinsko dediščino, temveč tudi podprejo vietnamsko obrt.