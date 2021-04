Živ zakopan dva dni, sledilo šokantno priznanje (VIDEO)

MrBeast, ki gradi kariero na youtubu, s pravim imenom Jimmy Donaldson, je za pozornost pripravljen narediti vse. Zato je preživel več kot dva dneva živ zakopan v zaboju.



Po 50 urah pod zemljo se je razjokal in prijateljem, ki so ga odkopali, priznal, da je bilo njegovo dejanje neumno. A vseeno je za javnost strnil vtise bivanja pod zemljo.







»Želim se premakniti, a ne gre. Boli me hrbet in čutim utesnjenost. Dolgčas mi je in smrdim,« je povedal.



Razložil je še, da je uriniral v plastične steklenice in se pri tem počutil nelagodno.



