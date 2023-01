Ženske za noč z njim plačajo 6000 evrov: razkriva, da vsi moški delajo enako napako, zaradi katere jih ženske zapustijo

Poklicno spremljevalstvo je večinoma povezano z lepimi in privlačnimi dekleti, a s tem nenavadnim poslom se ukvarja tudi vse več moških. To dokazuje Ryan James (34), ki je svojo izkušnjo opisal v oddaji The Morning Show. Ob tej priložnosti je razkril, kaj ženske najpogosteje zahtevajo od njega in kako zahtevno je vse skupaj.

Ryan je v ta posel sicer prišel po zaslugi bivšega dekleta, ki mu je bila navdih, saj je bila tudi sama vpletena v to industrijo. Tvegal je in dal odpoved v službi, zaslužek, ki ga je čakal, pa je bil neprimerljivo večji, kot če bi ostal na svojem delovnem mestu. Cene njegovih storitev se namreč gibljejo od 400 do 6000 evrov.

Zakaj ga ženske najemajo?

Znano je, da ženske hrepenijo po pozornosti in da je to morda eden od najpomembnejših členov, ko gre za ljubezenska razmerja. To je potrdil tudi Ryan, saj je imela skoraj vsaka ženska zahteve, zaradi katerih so se počutile izpolnjene in zadovoljne. »Najpogosteje prosijo za zmenek z večerjo. Scenarij vključuje tipičen večerni obrok in uvod, sledi vrnitev v strankin hotel ali apartma za prilagojeno osebno izkušnjo,« je dejal.

Ženskam sta najpomembnejša pogovor in druženje. »Vsaka stranka, ki želi zmenek z mano, si želi tudi neke vrste druženja. Iz izkušenj lahko povem, da so moški bolj osredotočeni na spolno stran stvari. Seveda si tudi ženske želijo ta del, na zmenek ne bi prišle, če ne bi bile za to, a veliko časa preživimo v pogovoru,« je povedal v intervjuju za Femail. Poudarja, da ponuja veliko več kot seks, zato se ženske odločajo za njegove storitve.

Njegove stranke se menda pogosto pritožujejo, da je njihov partner med seksom preveč osredotočen nase in da je zgodba končana takoj, ko doživi orgazem. Želijo si, da bi se partner osredotočil nanje, in pripravljene so jim uslugo vrniti, je sklenil.