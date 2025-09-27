Ženska z dvema nožnicama prodaja nekaj, kar se večini zdi odvratno! Cena pa ni nizka

27-letna ustvarjalka erotičnih vsebin Annie Charlotte je za britanske medije povedala, da so ji oboževalci že večkrat ponudili denar za njene najbolj intimne higienske pripomočke. Sprva je takšne ponudbe zavračala, saj se ji je zdelo »odvratno«. A po tem, ko jo je davčna uprava presenetila z vrtoglavim računom, plačati je morala okoli 206.000 evrov, je priznala, da bi bila zdaj za ceno okrog 5.700 evrov pripravljena privoliti – in ker ima dva maternična vratova in dve maternici, bi kupec dobil kar dva rabljena tampona.

Charlotte je pojasnila, kako se spopada z menstruacijami: »So precej problematične. Imam srečo, če imam enkrat na mesec obe krvavitvi hkrati – takrat se moram zaščititi z dvema tamponoma. Včasih pa se zgodi, da imam dve menstruaciji na mesec, ker vsaka začne krvaveti v svojem času.«

Dodala je, da je prav zaradi tega že kot mlado dekle dobila maternični vložek, saj ni razumela, zakaj nenehno prekrvavi tampone: »Mislila sem, da imam samo zelo močne menstruacije, pa sem tampon vstavila v napačno nožnico.«

O najbolj nenavadnih ponudbah oboževalcev je dejala: »Ponudili so mi že na tisoč evrov za rabljene tampone, a se mi je zdelo neprimerno. Ampak morda, če bi bila ponudba dovolj visoka …«

Za medije je potrdila: »Rabljen tampon bi prodala za približno 5.700 evrov (5.000 funtov). Ponudbe lahko začnete pošiljati.«